Пиоли прокомментировал травму Меньяна

Итальянский «Милан» не сумел начать свою очередную кампанию в Лиге чемпионов с победы, в первом туре группового раунда самого престижного турнира в европейском футболе команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Ньюкаслом». При этом итальянцы потеряли французского голкипера Майка Меньяна - тот получил травму и выбыл из строя. Пиоли надеется, что ненадолго.

- Он говорит, что боль не очень сильная, будем надеяться. Майк много играл в последнее время, за нас, за сборную. Но, если что, Марко Спортьелло тоже готов, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В прошлом сезоне Меньян также пропустил много времени из-за травмы - в том числе и чемпионат мира.