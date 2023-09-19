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​Левандовски забил свой 100-й гол в еврокубках

19 Сентября 2023 • 22:29 Комментировать
Барселона
5:0
Антверпен
1 1.20 X 7.60 2 14.00
2-й тайм

В своем первом матче в начавшемся групповом раунде Лиги чемпионов каталонская «Барселона» сражается с бельгийским «Антверпеном», и к этому моменту уже забила три мяча. Второй гол в этой игре записал на свой счет польский форвард Роберт Левандовски, замкнувший подачу Жоау Фелиша.

Как оказалось, это был сотый гол Левандовски за все время выступлений в европейских турнирах. Впереди него по этому показателю лишь двое - Криштиану Роналду забил 140 голов, а Лионель Месси - 129.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Антверпеном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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Барселона Роберт Левандовски
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