​Пиоли: «Расстроены, что не выиграли»

Свои выступления в очередном сезоне Лиги чемпионов итальянский «Милан» начал с ничьей с «Ньюкаслом», что вряд ли очень порадовало публику, жаждущую реванша за унижение, полученное от «Интера» в прошедшем дерби. В комментарии наставника клуба Стефано Пиоли чувствуется определенное разочарование итогами матча.

- Мы строили эту игру, атаковали, защищались, созидали. Но не реализовали простые моменты. Есть чувство горечи, что не смогли выиграть матч. Знаем, что у нас непростая группа. Но мы должны играть в том же духе, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В прошлом году итальянский клуб добрался до полуфинала турнира.