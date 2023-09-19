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Лига чемпионов

«Милан» в матче с «Ньюкаслом» потерял очки и вратаря, сыграв по нулям

19 Сентября 2023 • 21:42 Комментировать (6)
Милан
0:0
Ньюкасл
окончен

«Милан» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, сыграв в ничью с «Ньюкаслом». По ходу первого тайма «россонери» не реализовали множество моментов, а во втором ещё из-за травмы и потерям основного вратаря Майка Меньяна.

Протокол игры  
Милан0:0Ньюкасл
Меньян Майк 80' (Спортьелло Марко ( 80') Калабрия Давиде  40' 46' (Флоренци Алессандро ( 46') Тиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоЛофтус-Чик Рубен 72' (Муса Юнус ( 72'  82') Крунич РадеПобега Томмазо 61' (Пулишич Кристиан ( 61') Чуквезе Саму 61' (Рейндерс Тиджани ( 61') Жиру Оливье  83'Леау Рафаэл
Запасные: Окафор НоаКьяер СимонАдли ЯсинЙович ЛукаМиранте АнтониоБартезаги Давиде
Поуп НикТриппьер КиранШёр Фабиан  49'Ботман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноТонали Сандро 72' (Андерсон Эллиот ( 72') Мёрфи Джейкоб 63' (Уилсон Каллум ( 63') Исак АлександрГордон Энтони 63' (Альмирон Мигель ( 63')
Запасные: Таргетт МэттЛивраменто ВалентиноБарнс ХарвиКариус ЛорисЛасcеллс ДжамалХолл ЛьюисМайли ЛьюисДамметт ПолХаррис Эйдан
19 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Во вторник началась Лига чемпионов. В этом году есть настоящая «группа смерти» - квартет F. В ней в первом туре полуфиналист прошлого сезона «Милан» принимал «Ньюкасл», который спустя много лет вернулся в главный еврокубок.

«Милан» с первых минут захватил инициативу и стал искать пути к воротам соперника. Довольно быстро «россонери» стали создавать опасные моменты. Сначала Побега издали пробил, но Поуп парировал мяч в сторону. После атаки вторым темпом Леау навесил, а Чуквезе наносил удар с близкого расстояния, но вратарь «сорок» вновь спас. Через пару мгновений уже Жиру в чужой штрафной пытался протолкнуть мяч в створ с близкого расстояния, но Поуп вновь спас ворота. Спустя несколько минут Крунич навесил с углового, и Эрнандес с близкого расстояния пробил с отскоком от земли, но Поуп вновь выручил команду.

По истечении получаса игры Эрнандес догнал мяч у лицевой и прострелил, а Жиру замыкал с угла вратарской, но не попал в угол. Затем Леау ворвался в штрафную, но, обыгрывая соперников, забыл пробить. Однако мяч отскочил к Побеге, который дважды пробивал, но обе попытки были заблокированы, в одном случае защитником уже на ленточке. «Ньюкасл» же за весь первый тайм толком ни разу не угрожал воротам Меньяна. Нули к перерыву на табло точно были в пользу «сорок», в то время как «россонери» явно были расстроены таким результатом.

Начало второго тайма прошло в спокойном темпе. «Милан» продолжал контролировать мяч, но атаки хозяев до опасных моментов не доводили. «Ньюкасл» же спокойно оборонялся, но и сам впереди ничего не создавал. Лишь по истечении часа игры Рейндерс, войдя в штрафную по центру, пробил, но сделал это довольно слабо, и Поуп спокойно забрал мяч.

За пятнадцать минут до конца Флорецни справа навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Леау бил головой в падении, но мяч пролетел чуть выше перекладины. За десять минут до конца матча «Милану» пришлось менять вратаря. Меньян на ровном месте получил травму, и на поле экстренно пришлось выходить Спортьелло.

«Милан» пытался до конца матча быть активным, но ничего выдумать не удавалось. «Ньюкасл» же оборонялся спокойно, но сам вперёд при этом совсем не лез. Казалось, что «сороки» были полностью довольны ничьей в стартовом поединке. При этом у гостей выделялся Триппьер, который действовал просто безошибочно и очень спокойно.

За две минуты до конца основного времени Жиру пробил из-за пределов штрафной, но вновь получилось в руки голкиперу «Ньюкасла». Почти тут же защитники гостей упустили Пулишича, который получил мяч слева в штрафной, но пока думал, что делать, его накрыли. Более того, на последней добавленной минуте «сороки» провели хорошую атаку, которую ударом по центру с линии штрафной завершал Лонгстафф, но мяч прошёл выше цели, правда, после касание от соперника. В итоге матч так и завершился без голов.

В следующем туре «Милан» отправится на выезд к дортмундской «Боруссии», пока же «россонери» готовятся к матчу Серии А с «Вероной». «Ньюкасл» же на выходных отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед». В Лиге чемпионов же через две недели «сороки» примут «ПСЖ».

Роман Андреев

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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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White_Shark
19 Сентября 2023 в 23:05
Посоны, помогите - где найти информацию, в какое трансферное окно Ньюкасл выкупил у Челси легендарный автобус??
Было очень похоже, как российские клубы с грандами играли в ЛЧ: терпение, везение и молитвы)
CERG
19 Сентября 2023 в 22:19
Хлипкий Милан оправдывает ожидания))..
Bartimeus
19 Сентября 2023 в 23:03
Да ладно, 25/8 у Милана по ударам, это хлипкая игра? Банально не повезло.
9Orlov 9
19 Сентября 2023 в 22:17
Леао вылитый людоед из Робинзона Крузо. Косточки в носу не хватает пижону.🦴
InterSan
19 Сентября 2023 в 21:57
Игра очень слабая. Ньюкасл или такая тактика была или первая за 20 лет игра в ЛЧ дала о себе знать, но и ПСЖ и Дордмунм - разорвут эти две команды.
CELTIC FROST
19 Сентября 2023 в 21:51
Какое-то убогое подобие катеначчо... не от итальянского клуба. В первом тайме гости сделали все, чтобы хозяева повели в счете. Уж такое уважение к ним проявили. А вот в концовке (особенно отдай пас свободному игроку товарищ, который пробил) могли даже и выиграть. Естественно, Милан разочаровал своих болельщиков, потеряв очки (особая слава одному смуглому португальцу). А Ньюкасл разочаровал игрой. / Ну, и напоследок цепочка: Балотелли - Погба - Леао... Что-то их определенно объединяет...
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