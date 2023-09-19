«Милан» в матче с «Ньюкаслом» потерял очки и вратаря, сыграв по нулям

«Милан» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, сыграв в ничью с «Ньюкаслом». По ходу первого тайма «россонери» не реализовали множество моментов, а во втором ещё из-за травмы и потерям основного вратаря Майка Меньяна.

Во вторник началась Лига чемпионов. В этом году есть настоящая «группа смерти» - квартет F. В ней в первом туре полуфиналист прошлого сезона «Милан» принимал «Ньюкасл», который спустя много лет вернулся в главный еврокубок.

«Милан» с первых минут захватил инициативу и стал искать пути к воротам соперника. Довольно быстро «россонери» стали создавать опасные моменты. Сначала Побега издали пробил, но Поуп парировал мяч в сторону. После атаки вторым темпом Леау навесил, а Чуквезе наносил удар с близкого расстояния, но вратарь «сорок» вновь спас. Через пару мгновений уже Жиру в чужой штрафной пытался протолкнуть мяч в створ с близкого расстояния, но Поуп вновь спас ворота. Спустя несколько минут Крунич навесил с углового, и Эрнандес с близкого расстояния пробил с отскоком от земли, но Поуп вновь выручил команду.

По истечении получаса игры Эрнандес догнал мяч у лицевой и прострелил, а Жиру замыкал с угла вратарской, но не попал в угол. Затем Леау ворвался в штрафную, но, обыгрывая соперников, забыл пробить. Однако мяч отскочил к Побеге, который дважды пробивал, но обе попытки были заблокированы, в одном случае защитником уже на ленточке. «Ньюкасл» же за весь первый тайм толком ни разу не угрожал воротам Меньяна. Нули к перерыву на табло точно были в пользу «сорок», в то время как «россонери» явно были расстроены таким результатом.

Начало второго тайма прошло в спокойном темпе. «Милан» продолжал контролировать мяч, но атаки хозяев до опасных моментов не доводили. «Ньюкасл» же спокойно оборонялся, но и сам впереди ничего не создавал. Лишь по истечении часа игры Рейндерс, войдя в штрафную по центру, пробил, но сделал это довольно слабо, и Поуп спокойно забрал мяч.

За пятнадцать минут до конца Флорецни справа навесил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Леау бил головой в падении, но мяч пролетел чуть выше перекладины. За десять минут до конца матча «Милану» пришлось менять вратаря. Меньян на ровном месте получил травму, и на поле экстренно пришлось выходить Спортьелло.

«Милан» пытался до конца матча быть активным, но ничего выдумать не удавалось. «Ньюкасл» же оборонялся спокойно, но сам вперёд при этом совсем не лез. Казалось, что «сороки» были полностью довольны ничьей в стартовом поединке. При этом у гостей выделялся Триппьер, который действовал просто безошибочно и очень спокойно.

За две минуты до конца основного времени Жиру пробил из-за пределов штрафной, но вновь получилось в руки голкиперу «Ньюкасла». Почти тут же защитники гостей упустили Пулишича, который получил мяч слева в штрафной, но пока думал, что делать, его накрыли. Более того, на последней добавленной минуте «сороки» провели хорошую атаку, которую ударом по центру с линии штрафной завершал Лонгстафф, но мяч прошёл выше цели, правда, после касание от соперника. В итоге матч так и завершился без голов.

В следующем туре «Милан» отправится на выезд к дортмундской «Боруссии», пока же «россонери» готовятся к матчу Серии А с «Вероной». «Ньюкасл» же на выходных отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед». В Лиге чемпионов же через две недели «сороки» примут «ПСЖ».

Роман Андреев