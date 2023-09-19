«РБ Лейпциг» дожал «Янг Бойз» на старте Лиги чемпионов

Если в матче «Милан» - «Ньюкасл» команды долго и без толку не могли открыть счёт, то в параллельном стартовом матче Лиги чемпионов «Янг Бойз» - «РБ Лейпциг» первый гол был забит уже на третьей минуте. После подачи углового с права, у ближнего угла вратарской Мохамед Симакан выиграл воздух и переправил мяч в ближнюю часть ворот - 0:1. Мешак Элиа сравнял счет после техничного приема мяча и меткого удара. Голкипер швейцарцев дважды спас свою команду в самом начале второго тайма. Вскоре выход Хави Симонса один на один и падение в штрафной - нет пенальти. Лои Опенда в падении головой бил в упор, и вратарь «Янг Бойз» снова сотворил чудо. Бенджамин Сеско все же отправил мяч в ворота хозяев, но там был офсайд. А вот Ксавер Шлагер метров с 23 результативно пробил, здесь всё по правилам - 1:2. Напоследок Симакан срезал мяч в свои ворота, но повезло гостям - минимальный промах. На 90-й минуте Бенджамин Сеско в контратаке реализовал выход один на один, забив третий гол своей команды.