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«РБ Лейпциг» дожал «Янг Бойз» на старте Лиги чемпионов

19 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать
Янг Бойз
1:3
РБ Лейпциг
окончен

Если в матче «Милан» - «Ньюкасл» команды долго и без толку не могли открыть счёт, то в параллельном стартовом матче Лиги чемпионов «Янг Бойз» - «РБ Лейпциг» первый гол был забит уже на третьей минуте. После подачи углового с права, у ближнего угла вратарской Мохамед Симакан выиграл воздух и переправил мяч в ближнюю часть ворот - 0:1. Мешак Элиа сравнял счет после техничного приема мяча и меткого удара. Голкипер швейцарцев дважды спас свою команду в самом начале второго тайма. Вскоре выход Хави Симонса один на один и падение в штрафной - нет пенальти. Лои Опенда в падении головой бил в упор, и вратарь «Янг Бойз» снова сотворил чудо. Бенджамин Сеско все же отправил мяч в ворота хозяев, но там был офсайд. А вот Ксавер Шлагер метров с 23 результативно пробил, здесь всё по правилам - 1:2. Напоследок Симакан срезал мяч в свои ворота, но повезло гостям - минимальный промах. На 90-й минуте Бенджамин Сеско в контратаке реализовал выход один на один, забив третий гол своей команды. 

Протокол игры 
Янг Бойз1:3РБ Лейпциг
  3' Симакан Мохамед (0:1)
(1:1) Элиа Мешак 33'  
  

73' Шлагер Ксавер (1:2)

90' Сеско Бенджамин (1:3)

Расьоппи Антони  Аменда Орель  Али Мохамед  Бенито Лорис   45'  Янко Саиди   69' (Блюм Левин (   69'   77' Гарсия Улиссес   77' (Малес Дариан (   77' Ниассе Шейх   85' (Нсаме Жан-Пьер (   85' Лаупер Сандро   61'   77' (Перссон Ноа (   77' Угриниц Филип  Иттен Седрик   70' (Ганвула Сильвер (   70' Элиа Мешак
Запасные: Лустенбергер Фабиан  Фон Балльмоос Давид  Чайва Мигель  Лакомы Лукаш  Имери Кастриот  Марцино Дарио  Монтейро Джоэл
Бласвих Янис  Хенрихс Бенджамин  Симакан Мохамед  Люкеба Кастелло  Раум Давид  Симонс Хави   68'  Кампль Кевин   56'  Шлагер Ксавер  Форсберг Эмиль   80'   80' (Баумгартнер Кристоф (   80' Опенда Лои  Поульсен Юссуф   64' (Сеско Бенджамин (   64')
Запасные: Вернер Тимо  Кёлер Тим  Зайвальд Николас  Ленц Кристофер  Карвалью Фабиу  Гулачи Петер
 19 сентября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Янг Бойз РБ Лейпциг
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