​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Боруссии»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Люка Эрнандес, Угарте, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.

Игра Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, в одной группе с «ПСЖ» и «Боруссией» также выступят «Милан» и «Ньюкасл».