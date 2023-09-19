​«Барселона» озвучила состав на первый матч в Лиге чемпионов

Путь в Лиге чемпионов сезона 2023/2024 «Барселона» начинает с домашнего матча против «Антверпена». Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Гави, Рафинья, Фелиш, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Антверпеном» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в группе с «Барселоной» и «Антверпеном» также выступят «Порту» и «Шахтёр».