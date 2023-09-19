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«Милан» установил клубный рекорд по ударам в створ в Лиге чемпионов за 1-й тайм

19 Сентября 2023 • 20:50 Комментировать
Милан
0:0
Ньюкасл
1 2.50 X 2.65 2 4.00
2-й тайм

Игроки «Милана» в вечернем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» установили клубный рекорд по ударам в створ ворот за первый тайм. Как сообщает Opta Sports, футболисты «россонери» пробили в створ ворот Ника Поупа семь раз – лучший показатель в турнире в истории клуба.

Любопытно, что шесть ударом были нанесены уже в первые 20 минут игры. Ранее лишь пять других команд наносили 7 ударов в створ за первый тайм в ЛЧ и при этом не забивали.

Напомним, что вот-вот стартует второй тайм вечерней игры. Текстовую трансляцию матча проводит спортивный портал LiveResult.ru. Счёт пока не открыт.

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Милан
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