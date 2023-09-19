​«Манчестер Сити» огласил состав на игру с «Црвеной Звездой»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Црвену Звезду». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гомес, Родри, Бернарду Силва, Нунес, Фоден, Альварес, Холанн.

Отметим, что в прошлом сезоне именно «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Во вторник для «горожан» начинается защита трофея.

Матч между «Манчестер Сити» и «Црвеной Звездой» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.