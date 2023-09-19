​Пиоли объяснил, почему Пулишича в основе заменил Чуквуэзе

Во вторник в первом туре группового этапа Лиги чемпионов играют «Милан» и «Ньюкасл». Кристиан Пулишич начал игру в запасе, а в основе вышел Саму Чуквуэзе. Комментарий на этот счёт дал рулевой «россонери» Стефано Пиоли.

«Изменения в составе? Чуквуэзе быстр, хорош в ситуациях один в один, хорош в борьбе с физически развитыми защитниками. Побега, в свою очередь, умеет хорошо забегать в штрафную и находить пространства», - сказал Пиоли перед началом игры. Слова тренера приводит портал Goal.

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