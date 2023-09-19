Первого гола группового этапа Лиги чемпионов пришлось ждать всего три минуты

Первого гола на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов пришлось ждать всего три минуты. В матче «Янг Бойз» и «РБ Лейпцига» счёт на третьей минуте открыл защитник немецкого клуба Мохамед Симакан.

Подачу с углового исполнили гости, мяч пришёл на ближний угол вратарской, куда набежал Симакан. Тот опередил растерявшуюся оборону швейцарцев и головой в нижний угол отправил мяч. Автором подачи стал Давид Раум, голевую передачу записали на него.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Янг Бойз» - «РБ Лейпциг» проводит спортивный портал LiveResult.ru. К середине подходит первый тайм, счёт по-прежнему 1:0.