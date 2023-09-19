Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Первого гола группового этапа Лиги чемпионов пришлось ждать всего три минуты

19 Сентября 2023 • 20:07 Комментировать
Янг Бойз
1:1
РБ Лейпциг
2-й тайм

Первого гола на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов пришлось ждать всего три минуты. В матче «Янг Бойз» и «РБ Лейпцига» счёт на третьей минуте открыл защитник немецкого клуба Мохамед Симакан.

Подачу с углового исполнили гости, мяч пришёл на ближний угол вратарской, куда набежал Симакан. Тот опередил растерявшуюся оборону швейцарцев и головой в нижний угол отправил мяч. Автором подачи стал Давид Раум, голевую передачу записали на него.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Янг Бойз» - «РБ Лейпциг» проводит спортивный портал LiveResult.ru. К середине подходит первый тайм, счёт по-прежнему 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Янг Бойз РБ Лейпциг Мохамед Симакан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЯНГ БОЙЗ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
70 мин
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
1
4.30 4.10 1.81
Видео
70 мин
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
2.55 3.55 2.80
Видео
19.09.23 в 22:00
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
3.75 3.75 2.00
Видео
19.09.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
1.78 4.10 4.50
Видео
19.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
1.31 5.80 11.00
Видео
19.09.23 в 22:00
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
1.74 4.10 4.70
Видео
19.09.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
1.09 13.00 27.00
Видео
19.09.23 в 22:00
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
2.90 3.45 2.55
Видео
20.09.23 в 19:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
1.33 5.60 9.80
Видео
20.09.23 в 19:45
Галатасарай Галатасарай
Копенгаген Копенгаген
1.65 4.80 4.70
Видео
20.09.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
ПСВ ПСВ
1.57 4.50 5.80
Видео
20.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Интер Милан Интер Милан
2.85 3.50 2.55
Видео
20.09.23 в 22:00
Брага Брага
Наполи Наполи
3.55 3.80 2.07
Видео
20.09.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Зальцбург Зальцбург
1.49 4.70 7.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.68 4.30 5.00
Видео
20.09.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ланс Ланс
2.14 3.70 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
21:10 · Лига чемпионов
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч против «Боруссии»
21:01 · Лига чемпионов
​«Барселона» озвучила состав на первый матч в Лиге чемпионов
20:50 · Лига чемпионов
«Милан» установил клубный рекорд по ударам в створ в Лиге чемпионов за 1-й тайм
20:50 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» огласил состав на игру с «Црвеной Звездой»
20:39 · Лига чемпионов
​Пиоли объяснил, почему Пулишича в основе заменил Чуквуэзе
20:07 · Лига чемпионов
Первого гола группового этапа Лиги чемпионов пришлось ждать всего три минуты
19:29 · Лига чемпионов
Альгуасиль: «Реал Сосьедад» сможет оказать достойное сопротивление «Интеру», если покажет максимум»
19:15 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
19:15 · Лига чемпионов
«Милан» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:59 · Лига чемпионов
Лига чемпионов пройдёт без Роналду и Месси впервые за 21 год
18:47 · Лига чемпионов
«Милан» и «Ньюкасл» озвучили составы на матч Лиги чемпионов
18:26 · Лига чемпионов
​Магуайр не сыграет с «Баварией»
18:25 · Лига чемпионов
Генич заявил, что не ставил бы на «Реал» и «Баварию» в Лиге чемпионов
18:13 · Испания. Ла Лига
Генич объяснил, почему «Барселона» выиграет Лигу чемпионов 1
17:53 · Лига чемпионов
Одноклубник Захаряна по «Реал Сосьедаду» Оярсабаль: «Играть в Лиге чемпионов — это нечто особенное»
Все новости
Рекомендуем