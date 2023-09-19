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Альгуасиль: «Реал Сосьедад» сможет оказать достойное сопротивление «Интеру», если покажет максимум»

19 Сентября 2023 • 19:29 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Интер Милан
1 3.15 X 3.25 2 2.40
20.09 22:00

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Конечно, у «Интера» огромное количество плюсов, поэтому если их перечислять, то нам лучше не выходить на игру. Однако «Реал Сосьедад» сможет оказать достойное сопротивление сопернику, если наши игроки покажут максимум», — заявил тренер журналистам.

Матч первого тура Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «Интером» состоится завтра, 20 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ИНТЕР МИЛАН
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