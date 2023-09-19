Альгуасиль: «Реал Сосьедад» сможет оказать достойное сопротивление «Интеру», если покажет максимум»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Интера».

«Конечно, у «Интера» огромное количество плюсов, поэтому если их перечислять, то нам лучше не выходить на игру. Однако «Реал Сосьедад» сможет оказать достойное сопротивление сопернику, если наши игроки покажут максимум», — заявил тренер журналистам.

Матч первого тура Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «Интером» состоится завтра, 20 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.