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Лига чемпионов пройдёт без Роналду и Месси впервые за 21 год

19 Сентября 2023 • 18:59 Комментировать
Янг Бойз
0:1
РБ Лейпциг
1-й тайм

Во вторник вечером в Европе начинается новый сезон Лиги чемпионов. Стоит сказать, что впервые с сезона 2002/2003 сильнейший клубный турнир УЕФА пройдёт без Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

С недавних пор Роналду и Месси больше выступают в Европе. Португалец зимой перебрался в «Аль-Наср», а аргентинец летом подписал контракт с «Интер Майами».  

На протяжении двадцати предыдущих сезонов в Лиге чемпионов выступал хотя бы один из дуэта Криштиану Роналду – Лионель Месси. Теперь радовать футбольных фанатов в сильнейшем клубном турнире континента будут другие звёздные футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Лига Чемпионов
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