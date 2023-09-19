Лига чемпионов пройдёт без Роналду и Месси впервые за 21 год

Во вторник вечером в Европе начинается новый сезон Лиги чемпионов. Стоит сказать, что впервые с сезона 2002/2003 сильнейший клубный турнир УЕФА пройдёт без Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

С недавних пор Роналду и Месси больше выступают в Европе. Португалец зимой перебрался в «Аль-Наср», а аргентинец летом подписал контракт с «Интер Майами».

На протяжении двадцати предыдущих сезонов в Лиге чемпионов выступал хотя бы один из дуэта Криштиану Роналду – Лионель Месси. Теперь радовать футбольных фанатов в сильнейшем клубном турнире континента будут другие звёздные футболисты.