«Милан» и «Ньюкасл» озвучили составы на матч Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» во вторник вечером будет принимать «Ньюкасл».

Наставник «россонери» Стефано Пиоли включил в стартовый состав таких игроков: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав, Тео Эрнандес, Крунич, Побега, Лофтус-Чик, Леау, Чуквезе, Жиру.

Рулевой «сорок» Эдди Хау, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Поуп, Триппьер, Шёр, Ботман, Бёрн, Гимараэс, Тонали, Лонгстафф, Гордон, Мёрфи, Исак.

Матч между «Миланом» и «Ньюкаслом» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на пол во всех красках можно будет в текстовой трансляции.