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Одноклубник Захаряна по «Реал Сосьедаду» Оярсабаль: «Играть в Лиге чемпионов — это нечто особенное»

19 Сентября 2023 • 17:53 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Интер Милан
1 3.15 X 3.25 2 2.40
20.09 22:00

Капитан и нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль поделился комментарием о предстоящем старте своей команды в розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я очень жду этого. Мы уже давно работаем над этим. Играть в Лиге чемпионов со своим клубом — это нечто особенное», — приводит слова Оярсабаля пресс-служба испанской команды.

Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» не принимал участие в Лиге чемпионов на протяжении последних девяти лет (последний раз в сезоне-2013/14).

«Реал Сосьедад» попал в группу D. Завтра, 20 сентября, команда Иманоля Альгуасиля примет на своем поле «Интер» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Микель Оярсабаль
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