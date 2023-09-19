​Тонали не уверен, что отец поддержит его «Ньюкасл» в игре с «Миланом»

Во вторник вечером в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Милан» и «Ньюкасл». Полузащитник «сорок» Сандро Тонали, который ранее выступал за «россонери», не уверен, что отец будет его поддерживать.

Стоит сказать, что отец Сандро Тонали является фанатом «Милана» и даже имеет абонемент.

«Я не знаю, кого отец будет поддерживать. Я не хочу, чтобы его мысли были сосредоточены на мне, но надеюсь, что он меня поддержит. Хотя изменить мнение болельщика о своей команде очень сложно. Думаю, он поддержит «Милан» и поддержит меня. Может, он захочет ничью?» - цитирует Тонали сайт Премьер-лиги Англии.

Игра между «Миланом» и «Ньюкаслом» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.