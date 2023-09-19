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​Чалханоглу не сыграет с «Реал Сосьедадом»

19 Сентября 2023 • 16:58 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Интер Милан
1 3.15 X 3.25 2 2.40
20.09 22:00

Полузащитник Хакан Чалханоглу не поможет «Интеру» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада». Об этом сообщается на официальном сайте «нерадзурри». Причина – растяжение приводящей мышцы левого бедра.

В четырёх прошедших матчах сезона 2023/2024 Чалханоглу записал на свой счёт два забитых гола.

Матч Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «Интером» пройдёт в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ИНТЕР МИЛАН
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