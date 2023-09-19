​«Ньюкасл» нарушил правила УЕФА, приехав в Милан с опозданием

Из-за шторма рейс «Ньюкасла» в Италию был отложен, и английская команда прибыла с опозданием. «Сороки» непреднамеренно нарушили правила УЕФА – пресс-конференция Эдди Хау началась с опозданием. Тренер «Ньюкасла» дал комментарий по поводу ситуации.

«Это неотъемлемая часть нашей работы, здесь нет ничего необычного. Была проблема с погодой, мы с таким уже сталкивались. Мы прибыли немного позже, чем хотелось бы. Но в этом нет ничего страшного», - сказал Хау журналистам.

По правилам УЕФА пресс-конференция должна проходить с 12:00 до 20:00 за день до матча. Эдди Хау вышел к журналистам в 21:00.

Матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.