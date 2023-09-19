Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Гюндоган преуменьшил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

19 Сентября 2023 • 15:23 Комментировать
Барселона
...
Антверпен
1 1.19 X 8.00 2 15.00
Через 5 ч. 56 мин.

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался по поводу шансов команды выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне немец выиграл этот турнир в составе «Манчестер Сити».

«Я бы хотел снова выиграть Лигу чемпионов, но я знаю, что в «Барселоне» реальность другая. Мы находимся в процессе построения. У нас молодая команда, но с большим потенциалом и высоким качеством», - сказал Гюндоган El Pais.

На групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «Барселоны» будут «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен». В двух предыдущих сезонах каталонцы не пробивались в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента, занимая третье место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АНТВЕРПЕН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.09.23 в 19:45
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.30 4.10 1.81
Видео
19.09.23 в 19:45
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.55 2.80
Видео
19.09.23 в 22:00
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
3.75 3.75 2.00
Видео
19.09.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
1.78 4.10 4.50
Видео
19.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
1.31 5.80 11.00
Видео
19.09.23 в 22:00
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
1.74 4.10 4.70
Видео
19.09.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
1.09 13.00 27.00
Видео
19.09.23 в 22:00
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
2.90 3.45 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:02 · Лига чемпионов
​«Ньюкасл» нарушил правила УЕФА, приехав в Милан с опозданием
15:23 · Лига чемпионов
​Гюндоган преуменьшил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов
15:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Манчестер Сити» – фаворит на победу в Лиге чемпионов»
14:51 · Лига чемпионов
​На фаната «Ньюкасла» напали в Милане перед матчем Лиги чемпионов – мужчина в больнице
14:34 · Лига чемпионов
​Камавинга: «Мне не нравится позиция левого защитника»
14:22 · Лига чемпионов
​Камавинга: «Реал» может выиграть Лигу чемпионов
14:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реалу» по силам дойти до финала Лиги чемпионов»
14:16 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о травме Карвахаля
14:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич начнёт в старте матч с «Унионом»
13:58 · Лига чемпионов
​Гнабри: «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать»
13:53 · Лига чемпионов
​Гнабри высказался о матче с «Манчестер Юнайтед»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Маунт и Варан приняли участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»
12:56 · Лига чемпионов
Генич поделился прогнозом на матч «Милан» - «Ньюкасл»
12:48 · Лига чемпионов
Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»
11:35 · Лига чемпионов
Андронов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»
Все новости
Рекомендуем