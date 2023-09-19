​Гюндоган преуменьшил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался по поводу шансов команды выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне немец выиграл этот турнир в составе «Манчестер Сити».

«Я бы хотел снова выиграть Лигу чемпионов, но я знаю, что в «Барселоне» реальность другая. Мы находимся в процессе построения. У нас молодая команда, но с большим потенциалом и высоким качеством», - сказал Гюндоган El Pais.

На групповой стадии Лиги чемпионов соперниками «Барселоны» будут «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен». В двух предыдущих сезонах каталонцы не пробивались в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента, занимая третье место.