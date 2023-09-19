​На фаната «Ньюкасла» напали в Милане перед матчем Лиги чемпионов – мужчина в больнице

Во вторник вечером матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов проведут «Милан» и «Ньюкасл». В ночь с понедельника на вторник недалеко от центра Милана на 58-летнего фаната английской команды Эдди Маккея напала группа мужчин. Поклонник «Ньюкасла» оказался в больнице с несколькими ножевыми ранениями, сообщает Sky Sports.

Матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.