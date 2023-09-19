«Фейеноорд» - «Селтик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Роттердаме проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Селтиком».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фейеноорд - Селтик
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Протокол игры
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Стенгс Келвин•Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба•Иванушец Лука•Пайшао Игор
Харт Джо•Джонстон Алистер•Лагербильке Густав•Скэйлз Лиам•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью•Макгрегор Каллум•Хатате Рео•Пальма Луис•Фурухаси Кёго•Маэда Дайдзэн
19 сентября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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