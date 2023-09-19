«Барселона» - «Антверпен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

«Барселона» и «Антверпен» проводят матч первого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Антверпен
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Канселу Жоау•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Бальде Алехандро•Гюндоган Илкай•Де Йонг Френки•Гави•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Фелиш Жоау
Бутез Жан•Батай Йелле•Алдервейрельд Тоби•Кулибали Сумайла•Вейндал Оуэн•Кейта Мандела•Эккеленкамп Юрген•Вермирен Артур•Муйя Арбнор•Янссен Винсент•Баликвиша Мишель-Анже
19 сентября.
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