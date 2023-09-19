«Лацио» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Риме проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Лацио» и «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Атлетико М
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Протокол игры
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик•Романьоли Алессио•Пеллегрини Лука•Камада Даити•Весино Матиас•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Облак Ян•Савич Стефан•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Лино Сэмуел•Льоренте Маркос•Ривас Пабло Барриос•Ньигес Сауль•Гризманн Антуан•Мората Альваро
19 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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