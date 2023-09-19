«Шахтёр» - «Порту»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В первом туре Лиги чемпионов встречаются «Шахтёр» и «Порту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шахтёр Донецк - Порту
Доступ после регистрации
Протокол игры
Ризнык Дмитрий•Конопля Ефим•Лемкин Став•Ракицкий Ярослав•Мироши Новатус•Судаков Георгий•Степаненко Тарас•Назарина Егор•Зубков Александр•Сикан Даниил•Келси Кевин
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер•Карму Давид•Занузи Зайду•Франко Андре•Эуштакиу Стивен•Варела Алан•Галено Вандерсон•Хайме Иван•Тареми Мехди
19 сентября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
Бан пользователя