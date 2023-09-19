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«Милан» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Сентября 2023 • 19:15 Комментировать
Милан
0:0
Ньюкасл
1 2.70 X 3.45 2 2.65
1-й тайм

В Италии проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Милан - Ньюкасл

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Протокол игры  
Милан0:0Ньюкасл
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоЭрнандес ТеоЛофтус-Чик РубенКрунич РадеПобега ТоммазоЧуквезе СамуЖиру ОливьеЛеау Рафаэл
Запасные: Спортьелло МаркоОкафор НоаКьяер СимонПулишич КристианАдли ЯсинЙович ЛукаМуса ЮнусРейндерс ТиджаниМиранте АнтониоФлоренци АлессандроБартезаги Давиде
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноТонали СандроМёрфи ДжейкобИсак АлександрГордон Энтони
Запасные: Таргетт МэттЛивраменто ВалентиноУилсон КаллумБарнс ХарвиКариус ЛорисЛасcеллс ДжамалХолл ЛьюисМайли ЛьюисДамметт ПолАндерсон ЭллиотХаррис ЭйданАльмирон Мигель
19 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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МИЛАН НЬЮКАСЛ
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