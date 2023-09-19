«Милан» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Ньюкасл
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Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Тиав Малик•Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Лофтус-Чик Рубен•Крунич Раде•Побега Томмазо•Чуквезе Саму•Жиру Оливье•Леау Рафаэл
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Тонали Сандро•Мёрфи Джейкоб•Исак Александр•Гордон Энтони
19 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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