Кто выиграет Лигу чемпионов

Дождались! Начинается новый сезон Лиги чемпионов. Во вторник вечером пройдут первые матчи группового этапа. За считанные часы до старта основного раунда сильнейшего клубного турнира континента сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных претендентах на «ушастый трофей».

«Манчестер Сити»

Эксперты из области ставок на спорт считают главным фаворитом нового сезона Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Вообще в мире футбола очень часто именно действующий победитель турнира получает статус фаворита в следующем розыгрыше. Так получается и на этот раз. «Горожане» довольно долго шли к успеху на международной арене, преодолев ряд препятствий, в том числе поражение от «Челси» в финале 2021 года, когда команда Хосепа Гвардиолы была явным фаворитом. Спустя два года «Манчестер Сити» всё-таки покорил Лигу чемпионов – в финале был обыгран «Интер» (1:0).

Летом из «Манчестер Сити» ушёл Илкай Гюндоган, который был одним из лидеров. Также уехали Рияд Марез, Эмерик Лапорт и ещё несколько игроков. Но стала ли команда Хосепа Гвардиолы слабее? Едва ли. Клуб хорошо усилился, подписав таких футболистов, как Йошко Гвардиол, Жереми Доку, Матеус Нунес и Матео Ковачич.

Словом, «Манчестер Сити» вполне может замахнуться на победу в Лиге чемпионов второй год кряду. Понятно, что на таком уровне всё могут решить детали - иногда команда проводит один неудачный вечер и покидает турнир. Но кадровый потенциал «горожан» позволяет им ставить максимальные задачи. Групповой барьер чемпионы Англии наверняка пройдут уверенно – их соперниками будут «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Янг Бойз».

«Бавария»

Интересно, что на второе место в списке фаворитов сезона Лиги чемпионов специалисты из мира ставок ставят «Баварию». Команда Томаса Тухеля неплохо начала новый сезон Бундеслиги, но всё же мюнхенцы сейчас не напоминают ту машину, которая разносила всех и вся. Нынешняя «Бавария» уязвима, и мы это уже могли видеть, например, в Суперкубке Германии, где «РБ Лейпциг» разгромил мюнхенцев со счётом 3:0.

Минувшим летом «Бавария» смогла решить проблему с отсутствием качественного центрального нападающего – за 100 миллионов евро у «Тоттенхэма» был куплен Гарри Кейн. Также состав мюнхенской команды пополнили Ким Мин Джэ, Конрад Лайнер и ещё несколько игроков. При этом «Бавария» потеряла таких исполнителей как Люка Эрнандес, Райан Гравенберх, Бенжамен Павар, Садио Мане, Марсель Забитцер и Янн Зоммер.

В общем, «Бавария» изменилась, и пока сложно объективно оценить перспективы команды в Лиге чемпионов. Надо понимать, что по ходу сезона коллектив Томаса Тухеля может серьёзно прибавить – состав у мюнхенцев весьма солидный.

«Реал»

«Реал» - настоящий король Лиги чемпионов. Мадридцы выигрывали «ушастый трофей» 14 раз – на семь раз больше, чем любая другая команда. К Лиге чемпионов «сливочные» всегда относятся по-особенному. «Реал» может претендовать на победу в этом турнире даже тогда, когда на внутренней арене дела складываются не очень. При этом эксперты из области ставок ставят команду Карло Анчелотти только на третье место в списке фаворитов нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Летом «Реал» продолжали связывать с Килианом Мбаппе, но звёздный нападающий остался в «ПСЖ». При этом мадридцы смогли точечно усилиться. Главным трансфером «сливочных» стал Джуд Беллингем, который сразу же стал блистать в команде Карло Анчелотти. Также состав «Реала» пополнили Арда Гюлер, Фран Гарсия, Хоселу и Кепа Аррисабалага. Последний был подписан в качестве замены для травмированного Тибо Куртуа. Что до трансферов на выход, то стоит отметить уходы Карима Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» всегда ставит перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов, и новый сезон не будет исключением. Выступления команды Карло Анчелотти в первых турах нового чемпионата Испании наводят на мысль о том, что клубный музей «сливочных» вполне может пополниться ещё одним «ушастым трофеем».

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Другие кандидаты

Удивительно, но на четвёртое место в списке фаворитов Лиги чемпионов эксперты ставят «Арсенал». Команда Микеля Артеты в последние годы добилась существенного прогресса, но есть ощущение, что говорить о победе «канониров» в сильнейшем клубном турнире континента пока рановато. «Арсенал» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, а в прошлый раз они выступали в этом турнире семь лет назад.

На пятое место в числе фаворитов Лиги чемпионов эксперты ставят сразу две команды - «Барселону» и «ПСЖ». Команда Хави, как и «Арсенал» Микеля Артеты, становится лучше, однако заявлять победу в Лиге чемпионов как цель на «Камп Ноу» не спешат. Что касается «ПСЖ», то летом состав команды серьёзно изменился, плюс пришёл новый главный тренер. Старт чемпионата Франции показывает, что Луису Энрике только предстоит построить конкурентоспособную команду. Пока что «ПСЖ» выглядит слишком разрозненно.

Любопытно, что «Интер», который дошёл до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, и который мощно начал новый чемпионат Италии, эксперты из области ставок ставят лишь на 10-е место в числе фаворитов.

Александр Тихий