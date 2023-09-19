Генич поделился прогнозом на матч «Милан» - «Ньюкасл»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» на домашнем поле примет «Ньюкасл». Своим мнением по этому матчу поделился комментатор Константин Генич.

«Вряд ли «Ньюкасл» раскроется, вряд ли побежит, а «Милан» в ЛЧ играет максимально сконцентрированно в обороне, мало что позволяет сопернику. Мой прогноз - «тотал меньше 3 мячей», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок состоится во вторник, 19 сентября, на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.