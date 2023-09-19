Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящей встрече «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Дома Париж играет всегда агрессивно, нагло, много создает, заставляет соперника ошибаться. В отличной форме Килиан Мбаппе. Мой прогноз - «индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок «ПСЖ» - «Боруссия» состоится в столице Франции сегодня, 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.