Андронов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

Популярный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от поединка между французским «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Боруссия» понимает, что в Париже надо забивать, иначе вряд ли можно на что-то рассчитывать. Исходя из этого, в матче должны быть забитые мячи. Поэтому ТБ (2,5) и обе забьют», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок между парижанами и дортмундцами состоится сегодня, 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния поведет Liveresult.ru.