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Андронов сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

19 Сентября 2023 • 11:35 Комментировать

Популярный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от поединка между французским «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Боруссия» понимает, что в Париже надо забивать, иначе вряд ли можно на что-то рассчитывать. Исходя из этого, в матче должны быть забитые мячи. Поэтому ТБ (2,5) и обе забьют», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок между парижанами и дортмундцами состоится сегодня, 19 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния поведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Алексей Андронов
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