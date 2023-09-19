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Лига чемпионов

Радимов назвал главного фаворита Лиги чемпонов

19 Сентября 2023 • 10:57 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о фаворитах нового сезона Лиги чемпионов.

«Барселона» точно будет претендовать. Реал» - идет перестройка состава, но все равно они будут фаворитами. «Ман Сити» - явный фаворит, как и в прошлом розыгрыше, команда только усиливается», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Новый сезон Лиги чемпионов стартует во вторник, 19 сентября.

Действующим обладателем трофея является английский «Манчестер Сити». В финальном поединке прошлого розыгрыша турнира чемпион АПЛ минимально победил миланский «Интер» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Владислав Радимов
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