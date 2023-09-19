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Лига чемпионов

Аршавин назвал четырёх фаворитов Лиги чемпионов

19 Сентября 2023 • 10:52 Комментировать (1)

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие клубы считает фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«Из года в год на Лигу чемпионов претендуют одни и те же клубы. Лига чемпионов сейчас - закрытый клуб. «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» - фавориты турниры», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что групповая стадия Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 сентября.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона подопечные Хосепа Гвардиолы одолели миланский «Интер» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Андрей Аршавин Манчестер Сити ПСЖ
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Leonardis
19 Сентября 2023 в 11:33
Манчестер Сити, Арсенал, Реал, Интер.
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