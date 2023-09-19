Прогноз Титова на матч «ПСЖ» - «Боруссия»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» три пропустил от «Ниццы», и «Боруссия» два получила, а могла больше. С обороной и у тех, и у других проблемы. Ставлю на тотал больше 3 мячей. Тут может быть все - от 4:0 до 3:3», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.