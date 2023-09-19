Ван Боммел: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» высказался об уровне игры каталонской команды.

По мнению нидерландского специалиста, «сине-гранатовые» способны выиграть Лигу чемпионов, так как являются одной из лучших команд турнира.

«Их технический уровень позволяет играть в доминирующий футбол в зоне соперника. «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов. На мой взгляд, это одна из лучших команд», — цитирует ван Боммела Marca.

Матч «Барселона» — «Антверпен» состоится сегодня, 19 сентября, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.