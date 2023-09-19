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Энрике оценил шансы Мбаппе выиграть Лигу чемпионов в «ПСЖ»

19 Сентября 2023 • 09:47 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о шансах нападающего Килиана Мбаппе выиграть Лигу чемпионов в составе парижского гранда.

«Для победы в ЛЧ нужна хорошая команда. Не 11 игроков, а все, кто есть в обойме, должны быть готовы выйти на поле. Также нужно быть скромным, когда это нужно, амбициозным на поле и единым с одноклубниками. Благодаря амбициям ты хочешь побеждать в каждой игре», - передает слова испанского специалиста PSG Report.

19 сентября «ПСЖ» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов. В первом туре парижане встретятся с дортмундской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе
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