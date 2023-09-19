Степаненко высказался о матче «Шахтёра» против «Порту»

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча с «Порту» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы хотим побеждать в каждой встрече. Но это довольно сложно. Команда хорошо готова и может навязать борьбу любому сопернику. У «Порту» классные болельщики, с этим клубом можно играть. При этом они очень сильны, мы смотрели их последние матчи», - передает слова хавбека O Jogo.

Поединок состоится сегодня, 19 сентября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.