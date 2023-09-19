Маркиньос: «Для Энрике важен каждый турнир»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос пообщался с журналистами в преддверии поединка против дортмундской «Боруссии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Луис Энрике всегда требователен к нам, ему без разницы, какой соперник выходит против нас. Он передает нам свои идеи во время тренировочных занятий. У Энрике есть четкие цели. Для него важен каждый турнир», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч первого тура «ПСЖ» - «Боруссия» состоится во вторник, 19 сентября, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.