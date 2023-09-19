Ромеу сыграет в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу готовится к первому за долгие годы матчу в Лиге чемпионов.

Во вторник команда Хави Эрнандеса примет на своём поле бельгийский «Антверпен» в поединке первого тура групповой стадии. Для Ромеу, вернувшегося в «Барселону» минувшим летом, этот матч может стать первым в рамках Лиги чемпионов почти за 11 лет. Свою последнюю игру в самом престижном еврокубке опорный хавбек провёл в конца 2012 года – тогда он выступал за «Челси», а соперником был датский «Норшелланн».

В активе Ориоля Ромеу одна результативная передача в пяти матчах за «Барселону» в текущем сезоне.