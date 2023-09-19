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Лига чемпионов

Ромеу сыграет в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

19 Сентября 2023 • 03:02 Комментировать
Барселона
...
Антверпен
1 1.19 X 8.00 2 15.00
Через 17 ч. 23 мин.

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу готовится к первому за долгие годы матчу в Лиге чемпионов.

Во вторник команда Хави Эрнандеса примет на своём поле бельгийский «Антверпен» в поединке первого тура групповой стадии. Для Ромеу, вернувшегося в «Барселону» минувшим летом, этот матч может стать первым в рамках Лиги чемпионов почти за 11 лет. Свою последнюю игру в самом престижном еврокубке опорный хавбек провёл в конца 2012 года – тогда он выступал за «Челси», а соперником был датский «Норшелланн».

В активе Ориоля Ромеу одна результативная передача в пяти матчах за «Барселону» в текущем сезоне.

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Челси Барселона Ориоль Ромеу
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