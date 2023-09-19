Тонали прокомментировал недавнее разгромное поражение «Милана» от «Интера»

Хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали ответил на вопрос о неудаче «Милана» в недавнем дерби.

«Россонери» уступили «Интеру» со счётом 1:5. Уже во вторник команда Стефано Пиоли встретится с «Ньюкаслом» в рамках Лиги чемпионов. В составе «сорок» выступает Тонали, всего несколько месяцев назад перебравшийся именно из «Милана».

«Неприятно проигрывать дерби, и особенно с таким счётом. Трудно говорить об этом. Я не знаю, как с этим справятся игроки, но возможность быстро реабилитироваться определённо может им помочь. Общался ли я с кем-то из «Милана» после матча с «Интером»? Пока нет, ведь я понимаю, насколько это болезненно, поэтому решил повременить», – передаёт TMW слова 23-летнего полузащитника «Ньюкасла».