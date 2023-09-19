Педро: «Однажды я был близок к переходу в «Атлетико»

Вингер «Лацио» Педро Родригес рассказал, что думает о мадридском «Атлетико».

Во вторник римляне примут в родных стенах «матрасников» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«В своё время я был близок к переходу в «Атлетико», но сделка не состоялась. Мне всегда нравилось играть на «Кальдероне», когда я выступал за сборную. Да, сейчас обе команды не в лучшей форме, но, надеюсь, наши болельщики увидят хороший футбол», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 36-летнего испанца.

Педро защищает цвета «Лацио» с 2021 года. Ранее он выступал за «Рому», «Челси» и «Барселону».