Хау оценил уровень «Милана»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Милана».

Во вторник «сороки» впервые за долгие годы сыграют в самом престижном еврокубке. Английский коллектив отправится в гости к «Милану».

«Мы должны показать свой максимум, должны быть конкурентоспособными. Наша задача – сыграть в свой футбол, на важнее всего выйти на поле с предельным настроем.

Нам предстоит очень трудный матч с отличной командой, которую возглавляет великолепный тренер. Я встречался с Пиоли несколько лет назад, мы говорили о футболе, и я очень высоко оцениваю работу, которую он проделал», – сказал на предматчевой пресс-конференции Хау.