Тонали: «Было приятно встретиться с Пиоли»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали поведал о недавней встрече с наставником «Милана» Стефано Пиоли.

23-летний футболист выступал под руководством Пиоли за «россонери», а в минувшее трансферное окно перебрался в «Ньюкасл». Во вторник Тонали в составе «сорок» встретится со своей бывшей командой.

«Было приятно снова встретиться спустя несколько месяцев, – рассказывает хавбек о своём визите на тренировочную базу «Милана». – Мы говорили обо всём, кроме футбола, и провели эти 15 минут как друзья. Было здорово», – передаёт Football Italia слова игрока.

Сандро Тонали провёл 130 матчей в составе «Милана». Его трансфер обошёлся «Ньюкаслу» в 64 млн евро без учёта бонусов.