Тонали рассказал, что думает о предстоящем матче с «Миланом»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о встрече Лиги чемпионов с «Миланом».

Итальянский футболист защищал цвета «россонери», прежде чем пополнить ряды «сорок». Как известно, хавбек с детства является поклонником «Милана».

«Это будут особые эмоции, но мне необходимо сосредоточиться на футболе, когда прозвучит стартовый свисток. Мне будет непросто, ведь я поддерживаю «Милан», этот клуб позволил мне вырасти в футбольном плане. Нас ждёт напряжённый матч, очень трудный для обеих команд», – приводит Sky Sport слова Тонали.

Матч «Милан» – «Ньюкасл» состоится во вторник. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.