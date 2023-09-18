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Тонали рассказал, что думает о предстоящем матче с «Миланом»

18 Сентября 2023 • 23:10 Комментировать
Милан
...
Ньюкасл
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Через 18 ч. 50 мин.

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о встрече Лиги чемпионов с «Миланом».

Итальянский футболист защищал цвета «россонери», прежде чем пополнить ряды «сорок». Как известно, хавбек с детства является поклонником «Милана».

«Это будут особые эмоции, но мне необходимо сосредоточиться на футболе, когда прозвучит стартовый свисток. Мне будет непросто, ведь я поддерживаю «Милан», этот клуб позволил мне вырасти в футбольном плане. Нас ждёт напряжённый матч, очень трудный для обеих команд», – приводит Sky Sport слова Тонали.

Матч «Милан» – «Ньюкасл» состоится во вторник. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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МИЛАН НЬЮКАСЛ
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