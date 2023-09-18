Основной полузащитник «ПСЖ» рискует пропустить матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте получил повреждение на тренировке.

Участие уругвайца в предстоящем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» находится под вопросом из-за травмы, полученной в понедельник на тренировочном занятии, докладывает Le Parisien. Сам Угарте намерен выйти в стартовом составе, однако тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем. Итоговое решение по 22-летнему опорнику будет принято во вторник утром.

Матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд стартует в 22:00 по московскому времени.

Мануэль Угарте пополнил ряды парижан перед началом текущего сезона, перебравшись из лиссабонского «Спортинга» за 60 млн евро.