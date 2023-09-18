Хави намерен предоставить Канселу отдых в матче Лиги чемпионов

Правый защитник «Барселоны» Жоау Канселу может лишиться места в старте в ближайшем матче.

Португалец отыграл 90 минут в недавнем поединке с «Бетисом» в Ла Лиге, отметившись забитым мячом и внеся вклад в победу своей команды со счётом 5:0. По информации Mundo Deportivo, рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес может предоставить 29-летнему латералю отдых в предстоящей встрече Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена», которая состоится во вторник. Место на правом фланге обороны, как ожидается, займёт капитан команды Серхи Роберто.

Жоау Канселу арендован «Барселоной» у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона.