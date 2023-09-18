Кобель: «Меня ждёт трудный матч, ведь у «ПСЖ» великолепные нападающие»

Голкипер «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель высказался о предстоящей игре с «Пари Сен-Жермен»

Именно парижский гранд станет соперником «шмелей» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во Франции во вторник.

«Знаю, что мне, как вратарю, завтра предстоит провести очень трудный матч, поскольку у «ПСЖ» великолепные нападающие. Мбаппе очень быстр и отлично завершает атаки – его будет непросто сдержать. Я должен занимать правильную позицию, прежде чем он нанесёт удар», – заявил страж ворот дортмундцев.

Напомним, что в одном квартете с «ПСЖ» и «Боруссией» также выступают английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан».