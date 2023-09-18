Ван Боммель: «Антверпен» не боится «Барселону»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель поделился мыслями о предстоящей выездной встрече с «Барселоной».

Во вторник бельгийский коллектив сыграет против действующих чемпионов Испании в поединке первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы будем играть так, как умеем, и постараемся сделать всё, что в наших силах. Это наше первое выступление в Лиге чемпионов, будет нелегко.

Недавняя победа «Барселоны» над «Бетисом» со счётом 5:0? Нас это не пугает. Ещё в прошлом сезоне все видели, насколько хороша команда при Хави. У «Барселоны» отличный состав, великолепная атака, мы должны быть внимательны в обороне», – сказал на предматчевой пресс-конференции ван Боммель.