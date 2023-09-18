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Терзич: «ПСЖ» – один из фаворитов Лиги чемпионов, «Боруссии» будет непросто»

18 Сентября 2023 • 21:48 Комментировать
ПСЖ
...
Боруссия Д
1 1.75 X 4.30 2 4.20
Через 23 ч. 0 мин.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче против «Пари Сен-Жермен».

Команды встретятся в Париже в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится во вторник.

«ПСЖ» любит играть в доминирующий футбол, мы должны быть начеку. Конечно, мы проанализировали недавний матч с «Ниццей», в котором «ПСЖ» пришлось очень нелегко.

Нам необходимо быть максимально агрессивными и не оставлять пространство, которым так любит пользоваться «ПСЖ», иначе пропущенных голов не миновать. Мы рады принять такой вызов. Нас ждёт встреча с одним из фаворитов Лиги чемпионов, будет трудно, но у нас достаточно качеств, чтобы навязать борьбу», – заявил на пресс-конференции Терзич.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Эдин Терзич
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