​Пиоли высоко оценил «Ньюкасл»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» будет принимать «Ньюкасл». Наставник «россонери» Стефано Пиоли дал комментарий по поводу соперника своей команды.

«Мне кажется, что это классическая английская команда, которая играет с высокой интенсивностью, использует активный прессинг и хорошо подготовлена физически. У них есть пять игроков с ростом выше 190 сантиметров, у них есть качество. Они построили команду, которая попытается преуспеть в Лиге чемпионов», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Милан» - «Ньюкасл» стартует 19 сентября в 19:45 по московскому времени.