Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мората: «Луис Альберто – один из самых недооценённых испанских игроков за последние 25 лет»

18 Сентября 2023 • 21:19 Комментировать
Лацио
...
Атлетико М
1 2.95 X 3.25 2 2.55
Через 23 ч. 20 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио».

Во вторник «матрасники» сыграют на выезде с римлянами в поединке первого тура группового этапа.

«Для нас важен каждый турнир. Я сделаю всё, чтобы помочь «Атлетико» выиграть трофеи. В Лиге чемпионов нельзя позволять себе расслабляться, и мы должны воспользоваться своими возможностями в завтрашней игре.

В «Лацио» выступает Луис Альберто, с которым мы знакомы ещё с тех пор, когда нам было по 12-13 лет. Он очень техничен, одарён индивидуально, у него много качеств. Я считаю его одним из самых недооценённых испанских игроков за последние 25 лет», – цитирует TMW Морату.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Атлетико Мадрид Альваро Мората Луис Альберто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.09.23 в 19:45
Янг Бойз Янг Бойз
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.30 4.10 1.81
Видео
19.09.23 в 19:45
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.55 2.80
Видео
19.09.23 в 22:00
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Порту Порту
3.75 3.75 2.00
Видео
19.09.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Боруссия Д Боруссия Д
1.78 4.10 4.50
Видео
19.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Антверпен Антверпен
1.31 5.80 11.00
Видео
19.09.23 в 22:00
Фейеноорд Фейеноорд
Селтик Селтик
1.74 4.10 4.70
Видео
19.09.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Црвена Звезда Црвена Звезда
1.09 13.00 27.00
Видео
19.09.23 в 22:00
Лацио Лацио
Атлетико М Атлетико М
2.90 3.45 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
22:36 · Испания. Ла Лига
Мората: «Матч с «Валенсией» был настоящей катастрофой»
22:24 · Лига чемпионов
Хави намерен предоставить Канселу отдых в матче Лиги чемпионов
22:13 · Лига чемпионов
Кобель: «Меня ждёт трудный матч, ведь у «ПСЖ» великолепные нападающие»
21:59 · Лига чемпионов
Ван Боммель: «Антверпен» не боится «Барселону»
21:48 · Лига чемпионов
Терзич: «ПСЖ» – один из фаворитов Лиги чемпионов, «Боруссии» будет непросто»
21:26 · Лига чемпионов
​Пиоли высоко оценил «Ньюкасл»
21:19 · Лига чемпионов
Мората: «Луис Альберто – один из самых недооценённых испанских игроков за последние 25 лет»
21:14 · Лига чемпионов
У Пиоли спросили, может ли «Милан» дойти до финала Лиги чемпионов
20:59 · Лига чемпионов
Пиоли высказался о визите Ибрагимовича на базу
20:29 · Лига чемпионов
​Симеоне: «Я черпал вдохновение у Сарри»
20:22 · Лига чемпионов
Симеоне – о возвращении на «Олимпико»: «Мурашки по коже»
19:11 · Лига чемпионов
​Сарри высказался о своей критике в адрес Симеоне
18:46 · Лига чемпионов
​Сарри высказался о Лиге чемпионов
18:39 · Лига чемпионов
Пиоли посадит Пулишича в запас
17:55 · Лига чемпионов
​Гвардиола: «Интер» может снова дойти до финала Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем