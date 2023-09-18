Мората: «Луис Альберто – один из самых недооценённых испанских игроков за последние 25 лет»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио».

Во вторник «матрасники» сыграют на выезде с римлянами в поединке первого тура группового этапа.

«Для нас важен каждый турнир. Я сделаю всё, чтобы помочь «Атлетико» выиграть трофеи. В Лиге чемпионов нельзя позволять себе расслабляться, и мы должны воспользоваться своими возможностями в завтрашней игре.

В «Лацио» выступает Луис Альберто, с которым мы знакомы ещё с тех пор, когда нам было по 12-13 лет. Он очень техничен, одарён индивидуально, у него много качеств. Я считаю его одним из самых недооценённых испанских игроков за последние 25 лет», – цитирует TMW Морату.