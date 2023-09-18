У Пиоли спросили, может ли «Милан» дойти до финала Лиги чемпионов

Во вторник «Милан» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа команда Стефано Пиоли будет играть против «Ньюкасла» на своём поле. На пресс-конференции у рулевого «россонери» Стефано Пиоли спросили, может ли команда улучшить результат прошлого сезона.

Как известно, в прошлом сезоне «Милан» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Интеру».

«Улучшением будет выход в финал, но мы должны идти шаг за шагом. Первая цель – выйти из группы. Мы попали в сбалансированный квартет, где статус небольшого фаворита имеет «ПСЖ». При этом все команды могут отбирать очки друг у друга», - сказал Пиоли.